Роспотребнадзор назвал напряженной ситуацию с ВИЧ в Нижегородской области

В Нижегородской области с начала эпидемии в 1991 году выявили 37,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией. По данным Роспотребнадзора, сейчас в регионе проживает 20,5 тыс. больных, из них — 42,7% женщины. Под наблюдением состоит 236 детей, больных ВИЧ-инфекцией. Из них у 11 человек заболевание выявили в 2025 году.