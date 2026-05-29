В Волгоградской области второй раз за сутки объявлена ракетная опасность

В Волгоградской области 29 мая днём объявлена ракетная опасность. Рассылку соответствующих предупреждений через смс и ведомственное приложение в 14:27 начало МЧС России. Специалисты рекомендуют волгоградцам немедленно спуститься в укрытия.

— Экстренная информация РСЧС: «РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ в Волгоградской области. Объявлена в 14:27 29.05.2026. Отключите газ, воду, электричество и проследуйте в ближайшее укрытие, а при его отсутствии в ближайшее заглубленное помещение подземного пространства (подвал, погреб, подземный паркинг, метрополитен и т.п.). Возьмите с собой документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства. Избегайте открытой местности. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом. Находитесь в укрытии до отмены ракетной опасности. Тел.: 112», — говорится в сообщении спасателей.

Напомним, ранее минувшей ночью Волгоградская область подверглась массированному налёту БПЛА. Атакованы оказались промышленные предприятия и жилые объекты. Погибли два человека. Ещё один был ранен. Налёту предшествовало объявление в 22:04 28 мая беспилотной, а затем, в 23:08, и ракетной опасности. Последняя действовала до 01:15 29 мая. Утром в Минобороны сообщили, что минувшей ночью над регионами России были сбиты 220 БПЛА. Один из основных ударов пришелся по Волгоградской области.

