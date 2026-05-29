В Воронежской области объявили ракетную опасность

Всем рекомендовано спрятаться в укрытие.

В Воронежской области днем 29 мая завыли сирены — в регионе объявили ракетную опасность. Сообщение об этом появилось в канале МАХ губернатора Александра Гусева. Он его опубликовал в 14.35.

— В регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения, — говорится в сообщении.

Жителям Воронежа и области, если они находятся дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это может быть коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.

