Крупный российский банк выяснил, что треть сибиряков без колебаний обратятся к роботу в отделении банка

Степень согласия на общение с роботами в банках особенно высока, когда речь идет о рутинных операциях. Так, 74% россиян готовы получить от робота информацию об условиях по вкладам, 57% — открыть счет или карту, а 61% — сообщить о мошенничестве. В то же время лишь треть россиян (34%) доверила бы роботу оформление кредита или ипотеки, а 47% — урегулирование жалоб и споров. Это говорит о том, что в сложных, эмоционально нагруженных ситуациях люди по-прежнему рассчитывают на человеческое участие.