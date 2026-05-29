Четыре событийных мероприятия в Оренбуржье получат субсидии

«Сегодня событийный туризм — это возможность поддержать экономику Оренбургской области. За 2025 год Оренбургскую область посетили около одного миллиона туристов, и часть из них приехала именно на фестивали. Каждый такой гость — это ночлег, питание, сувениры, транспортные услуги, а значит — доходы местного бизнеса и в будущем новые рабочие места», — прокомментировала первый заместитель министра экономического развития региона Елена Здорова.