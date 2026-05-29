Четыре событийных мероприятия в Оренбуржье получат субсидии

Субсидии по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» будут выделены четырем событийным мероприятиям в Оренбургской области, сообщили в аппарате главы и правительства региона.
Поддержку получат фестиваль гастрономии и кино в Новотроицке, гастрономический фестиваль «Вкусы Оренбуржья — Степной гурман», музыкальный фестиваль «Музыка в степи» и фестиваль воздухоплавания «Соленый ветер» в Соль-Илецке. Главная задача — создать в Оренбуржье события, которые будут привлекать туристов, формировать узнаваемость территорий и становиться новыми точками роста для экономики.
Одно из обязательных условий конкурсного отбора — софинансирование не менее 30% от общей стоимости проекта. Кроме того, фестивали должны обеспечить туристический эффект — не менее 10 тысяч посетителей, а также организацию прямых эфиров за день до старта и во все дни проведения мероприятий.
«Сегодня событийный туризм — это возможность поддержать экономику Оренбургской области. За 2025 год Оренбургскую область посетили около одного миллиона туристов, и часть из них приехала именно на фестивали. Каждый такой гость — это ночлег, питание, сувениры, транспортные услуги, а значит — доходы местного бизнеса и в будущем новые рабочие места», — прокомментировала первый заместитель министра экономического развития региона Елена Здорова.
