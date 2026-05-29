Более тысячи школ Ростовской области получат новое оборудование

Новое учебное оборудование для кабинетов физики, музыки и изобразительного искусства поставят в школы Ростовской области при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Всего новый инвентарь получат свыше тысячи учебных заведений, сообщает управление информационной политики региона.
«Оборудование уже получили 384 школы всех муниципальных образований. Это даст возможность применения одного и того же оборудования для решения комплекса задач в различных предметных областях, в учебной и внеурочной деятельности», — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Андрея Фатеева.
Так, в кабинеты физики более тысячи школ будут поставлены демонстрационные наборы для проведения лабораторных и экспериментальных работ. В список оборудования входят электрофорные машины, вакуумные насосы Комовского, шары Паскаля, трубки Ньютона, электростатические султаны и звуковые генераторы.
Для 837 школ в кабинеты изобразительного искусства будут поставлены комплекты гипсовых моделей геометрических тел, которые в том числе возможно использовать на уроках математики и физики. В кабинеты музыки в 700 школах планируется установить мобильную акустическую систему. Все необходимое оборудование будет передано в учреждения к новому учебному году.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.