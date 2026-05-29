Калининградец стал фигурантом уголовного дела за копирование коммерческой тайны

Следователем ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда по материалам УФСБ России по Калининградской области в отношении 45-летнего жителя Зеленоградска возбуждены уголовные дела по двум статьям: 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну). Конструктора подозревают в незаконном копировании коммерческой тайны.
О сути дела известно не так много: ведущий конструктор одного из ведущих российских предприятий незаконно скопировал охраняемые законом сведения, составляющие коммерческую тайну. Как пояснил сам подозреваемый, данную информацию он планировал использовать для дальнейшей работы в другой коммерческой организации.
Правоохранители установили, что мужчина, находясь на своём рабочем месте, скопировал около 10 тысяч файлов общим объёмом не менее 20 гигабайт, содержащих сведения по разработкам предприятия. В ходе следствия были изъяты пять внешних электронных носителей информации. Расследование продолжается.