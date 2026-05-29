Волгоградская «Горькова» названа «Хорошим местом» на Яндекс Картах

Яндекс Карты подвели итоги ежегодного конкурса «Хорошее место» — и в числе победителей оказалась на этот раз Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. Максима Горького. Как сообщает портал Volganet.net, учреждение вошло в список заведений с безупречным сервисом и стабильно высокими оценками пользователей. Теперь на карте у библиотеки появился особый маркер — знак признания профмастерства команды.

Эксперты особенно выделили насыщенную событийную программу библиотеки: здесь регулярно проходят книжные презентации, лекции, мастер-классы, интеллектуальные викторины, концерты и выставки декоративно-прикладного творчества.

Кроме того, именно в «Горьковке» работает первый в Южном федеральном округе Центр консервации и реставрации документов, открытый в 2024 году.

Сотрудники центра с удовольствием проводят экскурсии, знакомят гостей с современным реставрационным оборудованием и рассказывают о технологиях спасения редких книг и раритетов.

Фото: облкомкультуры.