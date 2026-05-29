Саровчанин Вадим Дудоров признан самым ценным игроком МХЛ

В Москве на церемонии закрытия 17-го сезона Молодёжной хоккейной лиги объявили его лауреатов. Игроков нижегородской «Чайки» среди них не оказалось.
Самый ценный игрок, форвард ярославского «Локо» Вадим Дудоров родился 21 июля 2006 года в Сарове, там же обучался азам хоккея. В школу ХК «Локомотив» перебрался в 2015 году девятилетним мальчишкой. По ходу сезона 2025/26 Дудоров дебютировал в КХЛ, на его счету 11 матчей в регулярном чемпионате и один результативный пас. В регулярке МХЛ 19-летний хоккеист провёл 47 матчей, набрал 83 очка (33 + 50) и остановился в шаге от звания лучшего бомбардира. Первый этап турнира Вадим закончил с показателем полезности +53. В плей-офф он тоже проявил лидерские качества и заработал за 18 игр 12 очков (6 + 6), при показателе полезности +6.
В двух номинациях на звание лучшего претендовали игроки «Чайки»: Александр Яценко — как защитник, Сергей Скворцов — как новичок. Однако лучшим защитником был назван Ярослав Мухранов («Стальные Лисы», Магнитогорск), а лучшим новичком — Назар Привалов («Красная Армия», Москва). В обоих случаях главные тренеры команд МХЛ сделали такой выбор по итогам регулярного чемпионата.