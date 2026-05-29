Предприниматели Новосибирской области совершили рабочую поездку в Китай

Центральной темой стал диалог с пивоваренным гигантом Tsingtao Brewery.

Источник: Национальные проекты России

Представители бизнеса Новосибирской области в составе делегации региона посетили Китай, сообщили в областном министерстве экономического развития. Организация подобных поездок отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

На площадке Информационно-делового центра в Циндао производители из Новосибирской области встретились с китайскими компаниями, заинтересованными во взаимной торговле и локализации производства в России. Центральной темой стал диалог с Tsingtao Brewery — пивоваренным гигантом, занимающим второе место в КНР по объемам выпуска и лидирующим по экспорту китайского пива. Стороны обсуждают возможную кооперацию, включая поставки сырья и готовой продукции для крупнейшего пивного фестиваля в провинции Шаньдун.

«Переговоры с китайскими партнерами находятся в активной фазе. Мы детально прорабатываем условия и форматы взаимодействия, чтобы обеспечить взаимную выгоду для новосибирского бизнеса и компаний из Китая. Интерес к нашему рынку есть, и сейчас важно правильно структурировать первые шаги», — подчеркнул директор Центра международных проектов Новосибирской области в Китае Антон Ривкинд.

Участники делегации также посетили фестиваль-ярмарку «Сделано в России» в Харбине. В ней при поддержке Российского экспортного центра приняли участие семь новосибирских производителей.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.