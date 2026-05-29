Предприниматели Новосибирской области совершили рабочую поездку в Китай

На площадке Информационно-делового центра в Циндао производители из Новосибирской области встретились с китайскими компаниями, заинтересованными во взаимной торговле и локализации производства в России. Центральной темой стал диалог с Tsingtao Brewery — пивоваренным гигантом, занимающим второе место в КНР по объемам выпуска и лидирующим по экспорту китайского пива. Стороны обсуждают возможную кооперацию, включая поставки сырья и готовой продукции для крупнейшего пивного фестиваля в провинции Шаньдун.