Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как не превратиться в «прозаседавшихся», сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, белорусский президент рассказал, что мешает работать в Евразийском экономическом совете.
И также подчеркнул, что в приоритете должна быть эффективность ЕАЭС, чтобы у стран, которые вступили в Союз, еще даже до вступления в него, было четкое понимание, что они получат от участия.
— В этом направлении нам надо немало сделать, — указал глава Беларуси.
При этом еще Лукашенко предостерег лидеров ЕАЭС от того, что может произойти, если не сделать, как он советует.
— Не сделаем — превратимся в «прозаседавшихся» как Маяковский говорил и будем заниматься обычной говорильней, — предупредил белорусский президент.
А еще Александр Лукашенко сделал заявление из-за ситуации на Кубе.