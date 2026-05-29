Стало известно, как будет работать Северный ММЦ в Нижегородской области

В начале мая полностью завершилось объединение районных больниц Уренского, Ветлужского, Тонкинского и Шарангского округов. Теперь все они представлены Северным межрайонным медицинским центром. О том, как будет работать учреждения, рассказал газете «Уренские вести» и.о. директора ГБУЗ НО «Северный ММЦ» Андрей Сазонов.
Андрей Сазонов отметил, что территориальное планирование запущено по всему региону. В том числе работа проходит в Нижнем Новгороде, где реализуются флагманские проекты «Город Здоровья», «Квартал Здоровья» и «Семейный квартал».
Основная причина объединения районных больниц — необходимость улучшения доступности медицинской помощи в условиях кадрового дефицита. Нововведение дает возможность обучения и приглашения новых врачей на работу. Кроме того, система уменьшает бюрократические барьеры и облегчает управление кадрами. Также оптимизируются расходы на содержание больниц.
Сокращения врачей в районных больницах не планируются. Однако произойдет оптимизация штата административно-управленческого персонала, в частности, централизация бухгалтерии.
Вызовы бригад СМП теперь полностью проходят через центральную диспетчерскую службу Нижнего Новгорода. Благодаря этому для экстренной помощи смогут привлекаться специалисты из соседних районов.
«Планируем внедрять новые методы диагностики и лечения, работать по привлечению кадров, участвовать в программе модернизации первичного звена здравоохранения на 2026-й — 2030-й годы. Капитальные ремонты — вклад в комфортное пребывание пациентов в лечебном учреждении», — подытожил Андрей Сазонов.
