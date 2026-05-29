Участник из Пермского края получил награду проекта «Цифровой прорыв»

Образовательный сервис «Путь к звездам», разработанный межрегиональной командой «Парма — Анжи» во главе с Алексеем Мазихиным из Пермского края, вошел в число призеров проекта «Цифровой прорыв». Развитие цифровых компетенций граждан отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в региональном центре информационного развития.
Финал соревнований прошел в гибридном формате и объединил 16 сильнейших команд из 15 регионов России. Финалисты защищали свои проекты онлайн, а экспертное жюри работало очно в Мастерской управления «Сенеж».
Команда «Парма — Анжи» в составе пермяка Алексея Мазихина, двух участников из Дагестана и одного из Астрахани стала призером в треке «Новички». Они решали задачу создания сервиса, который бы вовлекал молодежь в космическую отрасль и популяризировал современные достижения. В результате появился сервис «Путь к звездам».
«40% школьников мечтают о космосе, но не знают, как попасть в эту отрасль. Наша образовательная платформа — способ конвертировать этот интерес в профессиональную деятельность. Мы превратили путь в игру: с миссиями на основе реальных задач и персональным ИИ-наставником Астрой», — поделился Алексей Мазихин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.