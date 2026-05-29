В Самарской области прошел финал любительской следж-хоккейной лиги

Финал Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги состоялся в Самарской области. Соревнования были организованы в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве спорта региона.
Участниками состязаний стали 17 команд из 11 регионов России. Они соревновались в четырех дивизионах на трех ледовых площадках в Самаре.
Победителями соревнований в первом дивизионе стали хоккеисты «Локо-следж» из Ярославля, в дивизионе 2−1 победу на всех этапах праздновал клуб «Торнадо» из Екатеринбурга, дивизион 3 выиграла команда «Огни Магнитки» из Магнитогорска. Чемпионом дивизиона 2−2 стала сборная Самарской области.
«Наша команда сплоченная, сильная, она уже много где участвовала, даже в профессиональной лиге. Мы тренируемся постоянно уже более двух лет. Много людей, ветеранов СВО уже живут хоккеем, для кого-то он становится новым смыслом жизни», — отметил игрок сборной Самарской области по следж-хоккею, выпускник проекта «Школа героев» Дмитрий Худошин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.