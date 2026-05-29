Дзержинская компания задолжала сотрудникам 14 млн рублей

Работодатель расходовал деньги на другие нужды.

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам компании, производящей строительные металлические конструкции. По данным пресс-службы СУ СКР по Нижегородской области, долг предприятия превысил 14 млн рублей.

По версии следствия, с сентября 2025 года по март 2026 года работодатель не выплачивал заработную плату в полном объёме. При этом, как установлено следствием, у организации была реальная возможность платить сотрудникам, однако полученную прибыль руководители направляли на другие хозяйственные нужды.

На основании прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье о невыплате зарплаты. В настоящее время следователи добиваются от работодателя полного возмещения задолженности перед работниками.