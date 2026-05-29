В уфимском ТЦ «Башкирия» уничтожили европейские сыры и хамон из Испании

В столице Башкирии провели рейды по обнаружению товаров, запрещенных к обороту в России. Сотрудники республиканского управления Россельхознадзора, представители Башкортостанской таможни и Транспортной прокуратуры проверили несколько городских торговых центров и комплексов. В одном из них — ТЦ «Башкирия» — специалисты нашли продукцию, подпадающую под действие продовольственного эмбарго.