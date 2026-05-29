В уфимском ТЦ «Башкирия» уничтожили европейские сыры и хамон из Испании

Россельхознадзор изъял и уничтожил санкционную продукцию из Германии, Италии и Голландии.

Источник: Комсомольская правда

В столице Башкирии провели рейды по обнаружению товаров, запрещенных к обороту в России. Сотрудники республиканского управления Россельхознадзора, представители Башкортостанской таможни и Транспортной прокуратуры проверили несколько городских торговых центров и комплексов. В одном из них — ТЦ «Башкирия» — специалисты нашли продукцию, подпадающую под действие продовольственного эмбарго.

Речь идет о сырах, произведенных в Германии, Италии и Нидерландах. Общий вес изъятого составил 5,8 килограмма. Кроме того, в торговой точке обнаружили мясной деликатес (хамон), ввезенный из Испании. Вес этой продукции достиг 5,5 килограмма.

Законодательством Российской Федерации подобные товары запрещены к ввозу и последующей продаже на территории страны. По информации, предоставленной пресс-службой Россельхознадзора по РБ, вся санкционная продукция была изъята и впоследствии ликвидирована.