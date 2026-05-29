Госавтоинспекция запретила движение общественного транспорта в Ревде

На дорогах Ревды запретили движение пассажирского транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Ревде запретили движение общественного транспорта из-за неудовлетворительного состояния дорог. Ограничения ввели на улице Обогатителей. Такое решение было принято после проверки. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

— Выявлены многочисленные дефекты дорожного покрытия на участке дороги по улице Обогатителей в Ревде. Наличие выбоин и просадок покрытия превышают предельно допустимые параметры, установленные ГОСТ Р 50597 2017. Зафиксировано отсутствие горизонтальной дорожной разметки и дорожных знаков в установленных местах, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, на участке небезопасные автобусные остановки. Автоинспекторы пришли к выводу, что такие нарушения способны спровоцировать ДТП с участием пассажирского транспорта.

Так, на собственников дороги МКУ «Управление гражданской защиты» составили два административных протокола. Ограничения будут действовать до устранения всех нарушений.