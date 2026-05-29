В Таганроге объявлена ракетная опасность 29 маяя

В пятницу, 29 мая, около 14:30 в Таганроге сработали тревожные сирены — глава города Светлана Камбулова объявила о ракетной опасности.
По сообщению главы, над городом задействованы силы противовоздушной обороны. Светлана Камбулова призвала местных жителей незамедлительно спуститься в укрытия.
Добавим, что на всей территории региона в настоящее время действует режим беспилотной опасности.
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.