Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приангарье отремонтируют около 70 километров дорог к озеру Байкал

Специалисты установят барьерное ограждение, дорожные знаки, нанесут разметку.

Почти 70 км дорог, ведущих к озеру Байкал и острову Ольхон, обновят на территории Иркутской области в 2026 году. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Озеро Байкал и остров Ольхон, являющиеся ключевыми туристическими местами Приангарья, вызывают интерес не только у местных жителей, но и у гостей из других регионов и зарубежья. Наша цель — повысить комфорт их пребывания здесь», — подчеркнул глава министерства Максим Лобанов.

В частности, на самом острове завершат капремонт двух участков дороги Баяндай — Еланцы — Хужир — на подъезде к поселку Хужир и его главной улице. Специалисты установят барьерное ограждение, дорожные знаки, нанесут разметку. Помимо этого, они начнут реконструкцию самого протяженного участка на острове со 124,3 по 153,9 км. Его планируют завершить в 2028 году.

На материковой части автодороги подрядчик завершит ремонт участка в Баяндаевском районе и начнет ремонт отрезка в Ольхонском районе. Также в этом году продолжится реконструкция участка трассы Тогот — Курма, которая расположена в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.