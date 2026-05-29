В Приангарье отремонтируют около 70 километров дорог к озеру Байкал

Почти 70 км дорог, ведущих к озеру Байкал и острову Ольхон, обновят на территории Иркутской области в 2026 году. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
«Озеро Байкал и остров Ольхон, являющиеся ключевыми туристическими местами Приангарья, вызывают интерес не только у местных жителей, но и у гостей из других регионов и зарубежья. Наша цель — повысить комфорт их пребывания здесь», — подчеркнул глава министерства Максим Лобанов.
В частности, на самом острове завершат капремонт двух участков дороги Баяндай — Еланцы — Хужир — на подъезде к поселку Хужир и его главной улице. Специалисты установят барьерное ограждение, дорожные знаки, нанесут разметку. Помимо этого, они начнут реконструкцию самого протяженного участка на острове со 124,3 по 153,9 км. Его планируют завершить в 2028 году.
На материковой части автодороги подрядчик завершит ремонт участка в Баяндаевском районе и начнет ремонт отрезка в Ольхонском районе. Также в этом году продолжится реконструкция участка трассы Тогот — Курма, которая расположена в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.