Бывшему ректору ВГУ не смягчили приговор за дачу взятки и распространение порно

Воронежский облсуд рассмотрел в апелляционном порядке дело бывшего ректора Воронежского госуниверситета Дмитрия Ендовицкого о даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) и распространении порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). Вторая инстанция отклонила жалобу осужденного и оставила приговор в виде восьми лет колонии строгого режима и штрафа в 3 млн руб. в силе. Также бывшему ректору нельзя пять лет присуждать ученые степени. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда. Заседания проходили в закрытом режиме. Дмитрий Ендовицкий участвовал в них из СИЗО, где находится с июня 2024 года.