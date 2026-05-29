В Перми продолжают приводить в порядок городские кладбища

На всех кладбищах уже выполнена первичная обработка от клещей.

Источник: Комсомольская правда

В Перми продолжаются работы по благоустройству городских кладбищ. На территориях проводят уборку, вывозят мусор и обновляют элементы инфраструктуры.

Подрядные организации очищают дорожки, косят траву вдоль основных проходов, убирают аварийные и поваленные деревья. Кроме того, на кладбищах устанавливают дополнительные контейнеры для мусора и организуют подвоз технической воды.

Также специалисты занимаются ремонтом объектов благоустройства и проводят санитарную обработку территорий. На всех кладбищах уже выполнена первичная обработка от клещей.

В городе насчитывается десять официальных кладбищ, для которых по поручению Эдуарда Соснина заранее был разработан план комплексного благоустройства. На Северном кладбище и кладбище «Кислотные дачи» уже обновили входные группы и заменили покрытие дорожек.

Работы по улучшению территорий продолжатся летом. В частности, планируется обновить систему навигации: установить новые указатели, схемы и информационные таблички.

Для удобства посетителей на крупных кладбищах уже размещены схемы участков и указатели кварталов.

Добавим, в городе так же будут введены временные остановочные пункты у кладбищ. Временные остановки введут 30 и 31 мая.

Временный остановочный пункт будет введен на Южной дамбе вблизи Южного кладбища для автобусных маршрутов № 1, № 5, № 8, № 13, № 14, № 33, № 61 и № 75, следующих из центра города. На месте будут размещены соответствующие знаки. Также вблизи кладбища «Банная гора» будет обеспечена возможность остановки автобусов № 22, № 23, № 32 и № 58.