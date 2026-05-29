Матвиенко: более 100 компаний в России платят миллион рублей за ребенка

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Более 100 компаний в России выплачивают 1 миллион рублей сотрудникам, у которых родился ребенок, заявила председатель Совета Федерации, глава Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко.
«Более 100 компаний в России выплачивают миллион рублей сотрудникам, у которых родился ребенок. Процесс уже заметен, и он чувствуется. Но, конечно, речь идет о крупных компаниях. Для малого и среднего бизнеса подобные суммы непосильны», — сказала Матвиенко в ходе заседания Совета по демографической политике.
Но, как отметила политик, дело не только в деньгах, важна сама философия заботы о семьях, где бы они ни работали.
«Во многих компаниях сейчас открываются комнаты матери и ребенка. Появляются корпоративные детские сады. С сентября этого года при приеме на работу для женщин с ребенком до трех лет будет запрещено устанавливать испытательный срок», — добавила она.
По ее словам, работающие родители, особенно матери, благодаря такой поддержке чувствуют себя защищенными и понимают, что они могут спокойно реализовать себя в семье и «не выпадут из обоймы», потому что работодатель о них заботится.
«Для бизнеса преимущества ответственного отношения к работающим родителям тоже очевидны. Это и репутация их предприятия и компании, и доверие, и более высокие результаты. Ведь сотрудник станет еще более добросовестно трудиться, если будет знать, что работодатель на его стороне», — уточнила Матвиенко.
Кроме того, она отметила, что такой системный разворот предпринимателей в сторону семьи находит широкий отклик и у региональных команд, а в некоторых субъектах РФ уже подготовлены и приняты законы о поддержке социально-ответственного бизнеса.
«И мы рассчитываем, что регионы будут и дальше поощрять предпринимателей, внедряющих корпоративные демографические меры. От этого все только выиграют», — подчеркнула Матвиенко.