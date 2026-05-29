Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко: более 100 компаний в России платят миллион рублей за ребенка

Матвиенко: более 100 компаний в РФ выплачивают 1 млн при рождении ребенка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Более 100 компаний в России выплачивают 1 миллион рублей сотрудникам, у которых родился ребенок, заявила председатель Совета Федерации, глава Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко.

«Более 100 компаний в России выплачивают миллион рублей сотрудникам, у которых родился ребенок. Процесс уже заметен, и он чувствуется. Но, конечно, речь идет о крупных компаниях. Для малого и среднего бизнеса подобные суммы непосильны», — сказала Матвиенко в ходе заседания Совета по демографической политике.

Но, как отметила политик, дело не только в деньгах, важна сама философия заботы о семьях, где бы они ни работали.

«Во многих компаниях сейчас открываются комнаты матери и ребенка. Появляются корпоративные детские сады. С сентября этого года при приеме на работу для женщин с ребенком до трех лет будет запрещено устанавливать испытательный срок», — добавила она.

По ее словам, работающие родители, особенно матери, благодаря такой поддержке чувствуют себя защищенными и понимают, что они могут спокойно реализовать себя в семье и «не выпадут из обоймы», потому что работодатель о них заботится.

«Для бизнеса преимущества ответственного отношения к работающим родителям тоже очевидны. Это и репутация их предприятия и компании, и доверие, и более высокие результаты. Ведь сотрудник станет еще более добросовестно трудиться, если будет знать, что работодатель на его стороне», — уточнила Матвиенко.

Кроме того, она отметила, что такой системный разворот предпринимателей в сторону семьи находит широкий отклик и у региональных команд, а в некоторых субъектах РФ уже подготовлены и приняты законы о поддержке социально-ответственного бизнеса.

«И мы рассчитываем, что регионы будут и дальше поощрять предпринимателей, внедряющих корпоративные демографические меры. От этого все только выиграют», — подчеркнула Матвиенко.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше