Матвиенко призвала обеспечить доступность перевозок для многодетных семей

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Необходимо обеспечить доступность перевозок в легковом транспорте для семей с детьми, в первую очередь для многодетных, заявила председатель Совета Федерации, глава Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко.
В ходе заседания Совета по демографической политике она отметила, что федеральные органы исполнительной власти активно подключаются к демографической повестке, а одним из лидеров стало министерство транспорта РФ, которое утвердило целый пакет стандартов семейноцентричности. Они, по словам спикера СФ, направлены на создание комфортной среды для пассажиров с детьми, семейных работников сферы транспорта, а также студентов транспортных вузов, которые стали родителями.
«Я хочу сказать большое спасибо (министру транспорта РФ — ред.) Андрею Сергеевичу Никитину, участвует в нашей работе сегодня, за такой правильный системный подход. Однако не могу обойти стороной тему обеспечения доступности перевозок в легковом транспорте для семей с детьми, в первую очередь — многодетных. И мы неоднократно поднимали эту тему. (Президент России Путин — ред.) Владимир Владимирович, уже дважды поручал разобраться с этим вопросом. Пока решения не приняты», — сказала Матвиенко.
Председатель Совфеда рассказала, что 28 мая была проведена контрольная закупка.
«Заказали такси от здания Совета Федерации на Большой Дмитровке до Нового Арбата. Нам предложили следующую услугу: тариф без детей — 740 рублей, время ожидания 3 минуты такси, с грудным ребенком — 1149 рублей, время ожидания — 24 минуты. Вот вам и выполнение поручения, вот вам и комфортные условия для семей с детьми, многодетным и так далее», — рассказала она.
Матвиенко уточнила, что основной объем перевозок такси приходится на несколько крупнейших агрегаторов, при этом доля семей с детьми в общем объеме перевозок — всего 10%.
«Андрей Сергеевич, уверена, что вы сможете решить этот вопрос. Если нужно поправить закон о такси, мы готовы подключиться и оказать необходимое содействие. И в целом рассчитываем, что каждое министерство в своей повседневной работе будет сверять все решения с принципами семейноцентричности», — добавила спикер СФ.