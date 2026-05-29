В Красноярском крае 1 июня полностью запретят продажу алкоголя

Ограничение будет действовать в День защиты детей. Соответствующий Закон губернатора Красноярского края вступил в силу 1 марта 2026 года, норма применяется впервые. Продажу алкогольной продукции запретят во всех торговых точках независимо от формата: в супермаркетах, гипермаркетах, магазинах в отдельно стоящих зданиях и торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах. Исключение сделают только для предприятий общественного питания.