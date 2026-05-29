В Красноярском крае 1 июня полностью запретят продажу алкоголя

1 июня в Красноярском крае вводится полный запрет на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщили в региональном министерстве тарифной политики.
Ограничение будет действовать в День защиты детей. Соответствующий Закон губернатора Красноярского края вступил в силу 1 марта 2026 года, норма применяется впервые. Продажу алкогольной продукции запретят во всех торговых точках независимо от формата: в супермаркетах, гипермаркетах, магазинах в отдельно стоящих зданиях и торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах. Исключение сделают только для предприятий общественного питания.
Аналогичные ограничения введут в регионе и 1 сентября — в День знаний.
Стоит отметить, что запрет на розничную продажу алкоголя 1 июня будет действовать не только в Красноярском крае. По данным ИА IrkutskMedia, в Иркутской области в День защиты детей купить спиртное нельзя будет с 8:00 до 23:00.
Напомним, ранее в Красноярском крае сократили время продажи алкоголя. Теперь для магазинов, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, продажа спиртного разрешена только с 10:00 до 21:00.
За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составит до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.