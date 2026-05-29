Проект о нижегородских закатах победил на Национальной премии ИРИ

Проект «Тур нижегородских закатов 2025» стал победителем престижной Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ). Нижегородская инициатива признана лучшей в номинации «Промокампания», церемония награждения которой состоялась 28 мая в Москве.
В рамках проекта видео с нижегородскими пейзажами транслировали на билбордах в Нью-Йорке, Дубае, Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах. Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, статус «Столицы закатов» прошел путь от обычного хештега в соцсетях до официального патента и всероссийского признания. Акция охватила более 4 млн человек.
Проект реализован АНО «Центр 800» при поддержке регионального правительства. Ранее «Тур нижегородских закатов 2025» уже становился лауреатом международной коммуникационной премии PROBA Awards.
