Витражи, шпили и рога изобилия: в Светлогорске стало на два архитектурных памятника больше

Два светлогорских дома признали памятниками регионального значения. Первый находится на Аптечной, второй — на Карла Маркса. Соответствующие приказы появились на портале официального опубликования правовых актов.
На Аптечной под государственную охрану взяли жилой дом № 5. В приказе сказано: «Здание сохранилось практически без изменений архитектурного облика».
Дом построен в начале XX века из белого силикатного кирпича. Одно из главных украшений свежеиспечённого памятника — изящная крыша под красной керамической черепицей. На северном фасаде её венчают два шпиля с яблоками, на южном — один. Внутри сохранилась двухмаршевая лестница по металлической тетиве, целы метлахская плитка и окна с витражами.
Второй объект, который внесли в перечень — гостевой дом Бенедикта на улице Карла Маркса, 8. Год постройки — 1904-й.
Первый и второй этажи выполнены из красного кирпича под штукатурку, выше — фахверк. На фасаде сохранилось овальное окно, так называемый бычий глаз. Крыша двускатная под волнистой керамической черепицей. Фасад украшают резные гирьки и лепное панно над входом: картуш и два рога изобилия.
На территории обоих объектов запрещено возводить новые объекты и перестраивать существующие, а также вести хозяйственную деятельность, которая не направлена на функционирование памятника.
Оба здания с 2011 года входили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Новые приказы вступают в силу в начале июня. Собственникам направят уведомления, новые сведения уже передали в Росреестр.
В России потенциальные памятники сначала попадают в перечень выявленных ОКН. Такие уже запрещено сносить и перестраивать, но вечно пребывать в этом списке строению нельзя. Потом объекты проходят экспертизу, определяющую, представляют они культурную ценность или нет. После этого власти могут официально включить выявленный ОКН в реестр памятников.
Список калининградских памятников тоже стал длиннее на шесть пунктов: в перечень внесли бывшее офицерское казино, ломбард, кинотеатр «Москва» и ещё несколько объектов.