Витражи, шпили и рога изобилия: в Светлогорске стало на два архитектурных памятника больше

В России потенциальные памятники сначала попадают в перечень выявленных ОКН. Такие уже запрещено сносить и перестраивать, но вечно пребывать в этом списке строению нельзя. Потом объекты проходят экспертизу, определяющую, представляют они культурную ценность или нет. После этого власти могут официально включить выявленный ОКН в реестр памятников.