Капремонт пути и двух малых мостов ведет КрасЖД на участке Транссиба Кемчуг-Зеледеево

КрасЖД ведет капитальный ремонт пути и двух малых мостов на перегоне Транссиба Кемчуг-Зеледеево в пригороде Красноярска, — его протяженность 22 км.
В работах задействовано около 100 специалистов. С помощью специализированной тяжелой техники железнодорожники выполняют демонтаж старого пути, очистку балласта и укладку современной рельсошпальной решетки на железобетонном основании.
На малых мостах, общая протяженность которых 35 метров, железнодорожники укрепляют устои и насыпь и обновляют опоры, — их оденут в железобетонные «рубашки», чтобы защитить от атмосферных воздействий.
В настоящее время здесь выполнена половина от запланированного объема ремонтов. Кроме того, интенсивные работы ведутся КрасЖД еще на трех транссибирских перегонах общей протяженностью 70 км — Аверьяновка-Тяжин, Зеледеево-Кача и Ингашская-Тинская.
В целом, с апреля по ноябрь по программе «Капитальный ремонт пути» на Красноярской железной дороге планируется обновить 250 км железнодорожного полотна. Все ремонты проводятся в режиме закрытого пути перегона, когда ремонтируемый участок закрывается, а пропуск поездов осуществляется в реверсивном режиме по соседнему пути. Для этих целей запланировано порядка 1250 технологических «окон».
В связи с тем, что большая часть ремонтируемых перегонов расположена в пригороде Красноярска и на участках магистрали, отличающихся высокой интенсивностью движения пригородных поездов, возможны корректировки их расписания.
Красноярская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам — они необходимы для обеспечения надежности и безопасности инфраструктуры, увеличения скорости поездов, развития транспортных услуг.