Капремонт пути и двух малых мостов ведет КрасЖД на участке Транссиба Кемчуг-Зеледеево

В целом, с апреля по ноябрь по программе «Капитальный ремонт пути» на Красноярской железной дороге планируется обновить 250 км железнодорожного полотна. Все ремонты проводятся в режиме закрытого пути перегона, когда ремонтируемый участок закрывается, а пропуск поездов осуществляется в реверсивном режиме по соседнему пути. Для этих целей запланировано порядка 1250 технологических «окон».