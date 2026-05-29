Матвиенко предложила ввести механизм «одного окна» для мер поддержки семей

Матвиенко предложила ввести механизм пакетной подачи заявок для поддержки семей.

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Спикер Совфеда, глава Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко предложила внедрить на портале «Госуслуги» механизм пакетной подачи заявок по принципу «одного окна» для 10−12 наиболее востребованных мер поддержки для семей с детьми.

«Конечно, насущная потребность — внедрение на портале “Госуслуг” механизма пакетной подачи по принципу “одного окна” для 10−12 наиболее востребованных мер поддержки», — сказала Матвиенко в ходе заседания Совета.

По ее словам, в некоторых регионах России, например, в Якутии, уже идут по такому пути.

«Пока же семьи вынуждены подавать документы на каждую меру отдельно для каждого ребенка. И не все преодолевают этот бюрократический барьер. Давайте подумаем, как это правильно сделать, чтобы было удобно и комфортно для многодетных и иных семей», — добавила она.

Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
