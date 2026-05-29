В Челябинской области появился первый муниципальный спортивный портал

Первый в Челябинской области муниципальный спортивный портал запустили на территории Магнитогорска. Сервис был создан в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в аппарате главы и правительства региона.
До недавнего времени каждая спортивная школа имела собственный сайт и вела свои сообщества в социальных сетях. Дворовые турниры и актуальные графики тренировок часто оставались в тени. Родителям приходилось искать секции через «сарафанное радио». Для управления это означало отсутствие объективной картины того, чем живет спортивная отрасль города.
«Новый подход призван решить эти проблемы. Вместо очередного сайта с новостями в Магнитогорске создана единая цифровая экосистема спорта полного цикла, объединяющая на одной площадке муниципальные учреждения, общественные организации и частный бизнес», — отметил и. о. начальника управления спорта администрации Магнитогорска Денис Абдуллин.
Платформа учитывает интересы всех участников рынка. Муниципалитет получает инструмент для открытого управления и сбора объективной статистики, общественные федерации и активисты — возможность продвигать свои турниры, частные клубы и фитнес-бизнес — равный доступ к горожанам и дополнительный канал продаж, а жители — удобный единый вход в мир спорта города.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.