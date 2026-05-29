Матвиенко поблагодарила Путина за внимание к вопросам семьи

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Спикер Совфеда, глава Совета при президенте РФ по демографии Валентина Матвиенко поблагодарила главу государства за его чуткое отношение к вопросам семьи.
«Уважаемые коллеги, я хочу от всех нас, от лица членов нашего совета, сердечно поблагодарить Владимира Владимировича Путина, президента России, за его постоянное, очень такое чуткое внимание к вопросам семьи, материнства, отцовства и детства. Решения, которые были приняты главой государства, позволили создать в России цельную систему государственной поддержки в этой важнейшей сфере социальной политики, аналога которой точно нет в мире. Мы тщательно, как вы знаете, изучали весь зарубежный опыт», — сказала политик на заседании совета.
Матвиенко сообщила, что расскажет главе государства об итогах заседания совета.
«В этот раз также выйдет документ за подписью президента с поручениями по итогам нашего обсуждения. Поэтому я призываю вас всех к открытому диалогу. Никаких глянцевых картинок, никаких длинных отчетов. Проблемы, предложения, пути решения», — сказала спикер СФ.
Матвиенко подчеркнула, что для России вопросы воспитания детей, укрепления семейных ценностей носят стратегический характер.