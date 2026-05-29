Калининградские полицейские выявили 12 онлайн-ресурсов по продаже препаратов с запрещенными компонентами

Изъяты медицинские и наркотические вещества.

В Калининградской области подвели итоги полицейского оперативно-профилактического мероприятия «Пангея». Выявлено было 12 интернет-ресурсов по продаже незарегистрированных лекарственных препаратов и БАДов с запрещенными компонентами в составе. 6 информационных ресурсов уже удалось заблокировать.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, заведено 11 уголовных дел, задержаны и арестованы 6 человек. Изъяты медицинские изделия на более чем 858 тысяч рублей, а также наркотические вещества и психотропные препараты общей массой 113,53 г.