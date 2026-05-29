В Якутске стартовало строительство нового корпуса школы

Строительство дополнительного здания школы № 17 началось в Якутске, написал мэр города Евгений Григорьев в своем канале в мессенджере «Макс». Возведение новых образовательных учреждений — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Здание площадью 3,8 тыс. кв. метров рассчитано на 275 учащихся и позволит существенно снять нагрузку с одной из самых переполненных школ города», — сообщил градоначальник. Школа № 17 — одна из старейших школ Якутска. Там обучаются 1,5 тыс. учеников. Новое здание планируется ввести в эксплуатацию до конца 2027 года. Строительство дополнительного корпуса вошло в мастер-план Якутска.
«В Якутске за последние 5 лет благодаря реализации нацпроектов планомерно ведется работа по обеспечению дополнительных ученических мест, новых зданий для уже существующих школ, что полностью оправдано в условиях дефицита городских территорий. Таким образом расширены и модернизированы школы № 5, № 12, № 19, № 26, № 29, Саха политехнический лицей, Мархинская СОШ, Хатасская СОШ», — отметил Григорьев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.