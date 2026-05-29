Глеб Никитин пригласил нижегородцев вступить в «БАРС-НН» для защиты региона

Губернатор Глеб Никитин пригласил жителей Нижегородской области вступить в мобилизационный резерв «БАРС-НН» для защиты региона от БПЛА.
Губернатор напомнил, что бойцы резерва выполняют обязанности строго в пределах Нижегородской области. Под руководством инструкторов добровольцы проходят подготовку — осваивают огневые навыки, тактику, основы военной медицины и другое.
В «БАРС-НН» будут рады нижегородцам с боевым опытом. Для вступления в отряд нужно обратиться в свой военный комиссариат, вопросы можно задать по номеру: 8 (800)101−70−17.
Напомним, режим опасности по БПЛА отменили в Нижегородской области утром 29 мая. Ночью нижегородцам впервые прислали СМС о беспилотной опасности.