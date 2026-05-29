Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом

Ежегодные учебно-методические сборы с главами муниципальных районов и округов Волгоградской области стартовали 29 мая на базе спортивной школы «Юный ястреб» и оборонно-спортивного лагеря «Авангард» под руководством губернатора Андрея Бочарова. Как сообщили в администрации региона, в них принимают участие представители ГУ МЧС России по Волгоградской области, профильных органов исполнительной власти региона, главы органов местного самоуправления. Основная цель — оценка готовности территориальной подсистемы РСЧС в Волгоградской области к предупреждению и ликвидации пожаров, обеспечению безопасности на водных объектах в предстоящий летний период.