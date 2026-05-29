Из одного глаза — в два: учёные предложили новую версию происхождения человеческого зрения

Сравнив светочувствительные клетки у 36 крупных групп животных, исследователи предположили, что общий предок позвоночных напоминал небольшого червя. Пара глаз у него располагалась по бокам, ещё один — сверху, в центре головы. Со временем такой организм, вероятно, стал менее подвижным и начал зарываться в морской грунт. В этой среде боковое зрение оказалось ненужным, зато верхний орган помогал ориентироваться и различать время суток.