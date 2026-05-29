В Пермском крае ввели режим Ракетной опасности. Об этом сегодня, 29 мая, в 17 часов вечера сообщили в пресс-службе Министерства безопасности Пермского края.
«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Номер вызова экстренных служб — 112», — сообщили в ведомстве.
В Минтербезе Прикамья так же напомнили, что порядок действий при ракетной опасности такой же, как при угрозе атаки БПЛА:
-Если вы в здании, спуститесь на нижние этажи, подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом!
-Если вы дома, спуститесь в подвал или найдите внутреннюю комнату без окон. Закройте окна и шторы. Подготовьте «тревожный набор»: воду, еду, лекарства, фонарик, документы.
-Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств.