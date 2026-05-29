От поп-рока до фанка: Леонид Агутин даст сразу два концерта в Калининграде

В калининградском Дворце спорта «Янтарный» в пятницу и субботу, 6 и 7 ноября, пройдёт концерт народного артиста России Леонида Агутина. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
Поэт, композитор и певец, которого называют одной из самых ярких фигур российской сцены, приедет в Калининград с большим сольным концертом. За более чем 30 лет карьеры Агутин выпустил 16 альбомов, многие из которых возглавляли хит-парады, а его песни не покидают радиоэфиры с середины 1990-х.
«Он не умещается в какие-либо сценические клише», — отмечают организаторы. Творчество музыканта давно вышло за рамки привычной поп-музыки: в его песнях сочетаются фанк, поп-рок, кантри и джазовые мотивы. Альбом La Vida Cosmopolita вошёл в лонг-лист премии «Грэмми», а сам артист стал единственным российским исполнителем, приглашённым на джазовый фестиваль в Монтрё в статусе special guest star.
Леонид Агутин — многократный лауреат премий «Песня года», «Золотой граммофон» и «Виктория», автор саундтреков к фильмам, победитель шоу «Две звезды» и наставник проектов «Голос» и «Голос. Дети». Его песни исполняют многие звёзды российской сцены, а концерты традиционно собирают полные залы.
Организаторы отмечают, что концерт 6 ноября пройдёт с местами в партере, 7 ноября — с танцполом. В программу войдут главные хиты артиста и композиции разных лет.
Начало — в 19:00.