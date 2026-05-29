Женские трусы популярного бренда запретили в Беларуси

В Беларуси женские трусы популярного бренда запретили продавать, включив белье в Реестр опасной продукции Госстандарта.
В частности, под запрет попали две модели женских трусов бренда Sinsay польской компании LPP S.A. Белье запретили продавать на территории Беларуси после проверки Госстандарта. Специалисты установили проблемы с показателем гигроскопичности белья и признали товар небезопасным.
Напомним, гигроскопичность обеспечивает способность материала впитывать влагу. Особенно важна данная характеристика для нижнего белья, так как ткань непосредственно контактирует с кожным покровом.
По нормам Госстандарта, уровень гигроскопичности не должен быть ниже 6%. А у проверенных моделей показатель гигроскопичности оказался 5,4% и 5,2%.
Поэтому женские трусы данных моделей Sinsay с 30 мая в Беларуси не будут продаваться. С этого времени указанное белье также нельзя будет ввозить и реализовывать в стране, а уже поступившую в продажу продукцию изымут из оборота.