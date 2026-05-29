Кольцевое пересечение появится на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстова

Капитальный ремонт двух участков автомобильных дорог на трассах «Большая Ельня — Ольгино» и на Восточном подъезде к Нижнему Новгороду начинается в Нижегородской области и завершится к 31 октября 2026 года. После ремонта на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстова появится кольцевое пересечение, сообщили в областном главном управлении автомобильных дорог (ГУАД).

Кольцо будет иметь две полосы движения и отдельные съезды из Нижнего Новгорода в Ольгино, из Ольгина в Кстово и из Кстова в Нижний Новгород, уточнили в ГУАД. «Сейчас на этом перекрестке нет светофора, и в часы пик проезд затруднен. После реконструкции здесь появится организованная схема движения с дополнительными полосами. Это увеличит пропускную способность узла и позволит водителям проезжать перекресток быстрее и без лишних остановок», — говорится в сообщении.

Также подрядчик расширит дорогу на одну полосу на участке от начала спуска до автобусной остановки около «ТМ Мото» со стороны движения из Кстова в Нижний Новгород.