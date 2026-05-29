Дрон над городом: что делать нижегородцам, если пришло СМС о беспилотниках

Ночью 29 мая нижегородцы получили СМС о беспилотной опасности. Если жители других субъектов РФ уже достаточно долгое время видят тревожные уведомления, то для жителей нашего региона это произошло впервые. Портал «Живем в Нижнем» рассказывает, что нужно делать при получении такого сообщения.
Почему начали рассылать СМС о беспилотной опасности?
В середине мая нижегородские власти сообщили о соглашении с мобильными операторами, которое предусматривает оперативное информирование населения о ракетной и беспилотной угрозе. Необходимость внедрения такой системы обсуждалась давно: атаки беспилотников происходят регулярно, а рассылка СМС — оперативный способ предупреждения жителей области.
Первые сообщения нижегородцы получили около часа ночи 29 мая. В уведомлении говорилось о введении режима «Беспилотная опасность» на территории региона и содержался призыв сохранять спокойствие.
Что означает предупреждение о беспилотной опасности?
По информации МЧС, подобный сигнал отправляется в случае обнаружения воздушной цели, которая потенциально может двигаться в сторону региона. После этого экстренные службы переходят в режим повышенной готовности.
Важно понимать: само уведомление не означает, что атака уже происходит непосредственно в вашем населенном пункте. Тем не менее игнорировать такие сообщения нельзя. Жителям рекомендуется внимательно следить за официальной информацией и сообщениями ведомств, например, через приложение МЧС.
Специалисты советуют по возможности оставаться дома, не подходить к окнам и держать под рукой телефон, документы и необходимые вещи.
Что делать при реальной атаке БПЛА?
О приближении БПЛА может свидетельствовать характерный звук, напоминающий работу мопеда или газонокосилки. Иногда аппарат можно заметить в небе на высоте примерно в 100 метров.
Если есть признаки непосредственной угрозы, необходимо срочно найти укрытие. Лучше всего подойдут подвалы, подземные парковки или капитальные помещения без окон. Основная задача — защититься от возможных осколков и ударной волны.
Если вы дома.
Находясь в квартире или доме, рекомендуется перейти в помещение без окон: коридор, ванную комнату или кладовую. Следует держаться подальше от стекол, поскольку при взрыве они могут разлететься даже на значительном расстоянии.
При наличии подвала или подземного паркинга лучше спуститься туда. Важное уточнение — пользоваться лифтом во время угрозы БПЛА нельзя.
Фото: unsplash.com.
Если вы на улице.
На открытой местности нельзя останавливаться и наблюдать за дроном. Необходимо как можно быстрее укрыться в ближайшем здании, переходе, метро или паркинге.
Если произошел сброс боеприпаса, нужно немедленно отбежать в сторону, лечь на землю и прикрыть голову руками. В качестве укрытия могут подойти бордюр, канава или любое углубление.
После взрыва не стоит сразу подниматься: возможны повторные удары. Если беспилотник упал или рядом лежат его обломки, приближаться к ним категорически запрещено — они могут быть опасны.
Если вы в автомобиле.
Автомобиль не способен надежно защитить человека от осколков или взрывной волны. При угрозе лучше остановиться в безопасном месте вдали от мостов, промышленных предприятий и административных объектов, после чего найти укрытие.
Если поблизости нет безопасного места и рядом находятся другие люди, спасатели рекомендуют разбежаться в разные стороны.
Для жителей Нижегородской области оповещения о беспилотной угрозе пока непривычны, однако важно относиться к ним с вниманием. При получении СМС важно не поддаваться панике, следить за дальнейшими уведомлениями и выполнять рекомендации экстренных служб.
Если вы заметили беспилотник, нужно позвонить по номеру 112, назвать время, место и примерный курс полета.