Глава Дзержинска Михаил Клинков отчитался о работе за 2025 год

Глава Дзержинска Михаил Клинков представил городской общественности подробный отчет о проделанной работе за 2025 год. Как сообщил руководитель муниципалитета в своем MAX-канале, на мероприятии в зале присутствовали 210 человек, среди которых были депутаты, руководители промышленных предприятий, ветераны СВО, представители силовых ведомств, конфессий и диаспор. Онлайн-трансляцию прямого эфира посмотрели около 11 тысяч человек.
В ходе своего выступления градоначальник подробно остановился на всех ключевых направлениях жизнедеятельности города: состоянии бюджета, развитии экономики и промышленности, реализации нацпроектов, ремонте дорог, благоустройстве, ЖКХ и экологии. Отдельное внимание было уделено образованию, культуре, спорту и поддержке участников спецоперации. По словам главы города, 27 мая 2026 года отчет был единогласно принят депутатами Думы Дзержинска. В завершение встречи Михаил Клинков вручил горожанам благодарственные письма за вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета.
«Развитие города — результат объединения многих сил. Вместе мы идем вперед и ставим перед собой новые задачи. Благодарю депутатский корпус, руководителей предприятий, организаций, представителей областного правительства и общественных организаций за совместную работу», — подчеркнул Михаил Клинков.
