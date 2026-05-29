В Приморье заключили почти 900 соцконтрактов с начала года

Около 900 социальных контрактов заключили в Приморском крае за первый квартал 2026 года, сообщили в агентстве проектного управления региона (РПО). Мера поддержки предоставляется по национальному проекту «Семья».
Самым востребованным направлением остается поиск работы, такие контракты заключили 468 человек. Еще 251 контракт заключен на открытие индивидуального предприятия, 56 — на ведение личного подсобного хозяйства, 111 — на преодоление трудной жизненной ситуации.
Одним из примеров успешной реализации соцконтракта стало дело, начатое жительницей Владивостока Викторией Крапивец. Многодетная мама создала центр адаптивной верховой езды «Терапия в седле». Идея выросла из личного опыта: у детей Виктории есть особенности зрения, она искала способы поддержать их развитие и узнала об иппотерапии. Виктория прошла обучение на иппотерапевта, защитила бизнес-план и получила средства на лошадь и снаряжение. Занятия проходят в Партизанском округе на базе конного подворья.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.