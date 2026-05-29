В Приморье заключили почти 900 соцконтрактов с начала года

Одним из примеров успешной реализации соцконтракта стало дело, начатое жительницей Владивостока Викторией Крапивец. Многодетная мама создала центр адаптивной верховой езды «Терапия в седле». Идея выросла из личного опыта: у детей Виктории есть особенности зрения, она искала способы поддержать их развитие и узнала об иппотерапии. Виктория прошла обучение на иппотерапевта, защитила бизнес-план и получила средства на лошадь и снаряжение. Занятия проходят в Партизанском округе на базе конного подворья.