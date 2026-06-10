Каждый второй россиянин мечтает о летнем отпуске

Почти половина респондентов (45%) готовы потратить на летний отдых не более 50 тысяч рублей на человека. 31% называют комфортным бюджет от 50 до 100 тысяч рублей на человека, 13% — от 100 до 150 тысяч рублей, 7% — от 150 до 250 тысяч рублей, 2% — от 250 до 400 тысяч рублей и столько же — более 400 тысяч рублей на человека.