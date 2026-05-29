Правозащитница Дуб рассказала, как мошенники обманывают россиян с арендой жилья

Чем ближе лето, тем активнее становятся преступники, специализирующиеся на обмане с арендой недвижимости на курортах. Они массово размещают в соцсетях поддельные объявления о сдаче квартир и домов. Как не попасться на удочку аферистов?
Как действуют злоумышленники?
Екатерина Дуб, эксперт по борьбе с мошенничеством, правозащитница и антимошенник, рассказала 360.ru, что преступники привлекают внимание потенциальных жертв с помощью красивых фотографий, взятых из реальных объявлений или созданных с помощью нейросетей.
Они создают ощущение срочности и нехватки предложений, чтобы побудить людей бронировать жильё без раздумий. Мошенники часто просят предоплату или предлагают воспользоваться фальшивыми платёжными системами, куда люди неосознанно вводят данные своих банковских карт.
Как защититься от мошенников?
Чтобы не стать жертвой, важно обращать внимание на детали:
Проверьте аккаунт, с которого размещено объявление. Если он выглядит подозрительно или закрыт, лучше отказаться от такого предложения.
Самый надёжный способ — бронировать жильё через проверенные сервисы, которые предоставляют гарантии. Вносите предоплату не более 10%.
Будьте осторожны с просьбами о срочной оплате. Мошенники часто давят на жертву, утверждая, что есть много желающих, и квартира может быть занята в любой момент.
Как разоблачить мошенников?
Екатерина Дуб советует проверять реальное существование квартиры, обращаясь к знакомым в городе отдыха. Также можно попросить арендодателя показать помещение по видеосвязи. В большинстве случаев мошенники прекращают общение, как только слышат эту просьбу. Это связано с тем, что создание таких видео требует значительных усилий и затрат.
Основные правила финансовой безопасности:
Никогда не переводите деньги незнакомым людям. Это может привести к тому, что вы попадёте в базу данных Центробанка как потенциальный дроппер.
Не переходите по подозрительным ссылкам.
Ни в коем случае не вводите данные своей банковской карты и трёхзначный код на обороте.