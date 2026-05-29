Нижегородская делегация посетила освобождённые территории

Члены регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Нижегородской области и представители ННГУ им. Н. И. Лобачевского, совершили выезд на освобожденные территории. Поездка объединила сразу несколько направлений: поддержку военнослужащих, изучение опыта гуманитарных миссий, развитие межрегионального молодёжного сотрудничества и создание документального проекта о восстановлении новых территорий.
Одним из ключевых этапов стало посещение подразделения беспилотных систем. Участники встретились с бойцами и командирами, познакомились с условиями службы, бытом, распределением задач и спецификой работы подразделения. Полученный опыт в дальнейшем станет основой для просветительской работы со студентами, которые рассматривают возможность службы в этом направлении.
«Многие студенты университета Лобачевского уже рассматривают возможность заключения контрактов с подразделениями беспилотных войск Армии России. Это побудило нашу команду изучить обстановку, в которой оказываются наши студенты. Мы посетили подразделения ГРОМ КАСКАД и военную часть войск БПС. Оценили вооружение, центр обучения, условия жизни, методы работы. Посетили боевые расчеты, в которых служат студенты. Передали гуманитарную помощь из дома. Мы убедились, что условия жизни хорошие, вооружения достаточно — молодежь России однозначно добудет Победу над противником. Приобретенные знания донесем до студентов и преподавателей Нижегородских вузов», — сообщил лидер регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», ветеран СВО и советник ректора ННГУ Роман Зыков.
Также нижегородцы передали военнослужащим гуманитарную помощь, собранную ННГУ им. Лобачевского и НГТУ им. Алексеева: технику, сети и другие необходимые вещи.
Отдельное внимание участники уделили волонтерской инфраструктуре: делегация посетила пункты временного размещения добровольцев, которые приезжают в гуманитарные миссии «Молодой Гвардии» в ДНР и ЛНР. Нижегородцы изучили, как организована работа волонтеров на местах, какие задачи они выполняют и как выстраивается помощь жителям, социальным учреждениям и военнослужащим. Важной частью поездки стала реализация проекта «Академия медиалидеров», направленного на формирование молодежного медиасообщества и создание социально значимого контента. В ходе поездки участники проекта пообщались с волонтерами госпиталей, пунктов временного размещения и социальных фондов, зафиксировали истории людей, которые ежедневно помогают другим. Студенты сняли, как течет жизнь на освобожденных территориях, где идёт восстановление после боевых действий. Итогом работы станут документальный фильм и фотовыставка, рассказывающие о людях, помощи и возвращении мирной жизни.
«Мы ехали туда услышать людей — бойцов, волонтеров, студентов, тех, кто живет и работает на освобожденных территориях. В этих историях очень много силы, боли, надежды и настоящей веры в будущее. “Академия медиалидеров” учит молодых людей видеть смыслы, чувствовать ответственность за слово и создавать такие материалы, которые действительно могут менять отношение общества к важным событиям», — отметил руководитель проекта «Академия медиалидеров», амбассадора грантов и форумов МолодёжНО. Инициативы 2026 года Олег Фролов.
Кроме того, в рамках образовательной программы участники посетили ДонНТУ, где провели встречу со студентами. Нижегородцы рассказали о создании и реализации медиаинициатив, возможностях грантовой поддержки для молодёжных проектов, а также поздравили сотрудников университета с приближающимся 105-летием вуза.
Также на базе университета состоялся диалог с представителями Молодежного парламента Донецкой Народной Республики. Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия, совместные молодежные инициативы и возможности для обмена опытом между активистами Нижегородской области и ДНР.
«Молодёжь может быть реальным участником больших общественных процессов. Мы увидели, насколько важны горизонтальные связи между регионами, между студентами, волонтерами, молодыми парламентариями и общественными организациями. Наше сотрудничество даст возможность вместе создавать проекты, которые работают на общее будущее», — поделился член Молодежного парламента Нижегородской области Илья Петров.
Материалы, созданные в поездке, будут представлены в ближайшее время и распространены на городских и региональных площадках. Проект «Программа по обучению и формированию молодежного медиасообщества “Академия медиалидеров” реализуется при поддержке Росмолодёжь. Гранты.
