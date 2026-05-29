«Иногда глаз дёргается»: калининградский агроном рассказал, безопасно ли фотографироваться в рапсе

Фотографироваться в живописном цветущем рапсе в целом не вредно, но важно учесть некоторые детали. Агроном-селекционер агропромышленного холдинга «Залесье» Дарья Икко рассказала, почему у специалистов при виде этих красивых снимков иногда «дёргается глаз», в эфире видеопроекта «Дом Советов» в пятницу, 29 мая.
Первое, о чём нужно помнить, когда вы заходите в рапсовое поле, чтобы сфотографироваться, — оно может быть обработано химикатами.
«Страшного в этом ничего нет, — говорит Дарья Икко. — Главное, не мазать лицо потом руками и не жевать эти стебли. Но бывает всё. Бывают фотографии, где красивые наши дамы как розочку во рту держат цветочек рапса. У меня иногда глаз дёргается на это. Потому что мы же не знаем, когда была последняя обработка, биологическая или химическая!».
При этом рапс, как и любое цветущее растение, а также и его пыльца — сильный аллерген. У чувствительного человека такие действия могут спровоцировать обострение.
Другой вопрос — не вредит ли самому рапсу обилие желающих запечатлеть его красоту. Эксперт отметила, что это маловероятно, всё-таки толпами по нему не гуляют. Однако она посоветовала быть осторожными и не ломать веточки.
"Есть технологические колеи, в них можно встать и красиво подобрать ракурс, — объяснила агроном. — Но чем меньше вы нам потопчете рапс, тем больше мы соберём с этого участка!
Если стебли ломаются, это определённые потери. Не превышающие, наверное, процентов пяти от общей площади. Но всё равно штука неприятная. Если все будут заходить в одно место, то там будет потом лужайка вытоптанная, с которой никто ничего не соберёт".
Кроме того, Дарья Икко рассказала несколько интересных фактов о самой знаменитой калининградской культуре: например, рапс, оказывается, бывает не только жёлтым. Существуют и сорта с белыми и оранжевыми цветами, хотя это чаще чисто декоративная «селекционная история».
Но всё же озимому рапсу выгоднее всего цвести жёлтым: так он заметнее для пчёл и даёт больше масла в семенах. Сырьё, которое выращивают в Калининградской области, обычно идёт на технические нужды. Из полученного масла производят топливо, используют его в лакокрасочном производстве. А жмых идёт на корм скоту.
Кроме того, участники программы обсудили, можно ли целенаправленно выращивать рапс именно на пути «Ласточек», которыми люди едут на море, и на других туристических маршрутах — для пущей живописности дороги. Агроном отметила, что эта идея в целом неплоха. В качестве примера она привела кукурузу, в которой специально прокладывают лабиринты ради развлечения гостей.
