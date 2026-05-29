На Урале и в Пермском крае вновь объявили «Ракетную опасность»

На территории Челябинской области и Курганской областей, а также в ХМАО-Югре и Пермском крае введен режим ракетной опасности. Как пояснили в оперативных службах, он объявляется, когда есть вероятность удара ракетами, беспилотниками или другими средствами поражения.
Гражданам предлагают спуститься в убежище и оставаться там до сигнала «отбой». В зданиях лучше укрыться в помещениях без остекления между несущими стенами, держать при себе телефон, документы и воду.
Если сигнал застиг вас на улице, то нужно укрыться в ближайшем строении, подземном переходе, паркинге или другом безопасном месте. И следить за дальнейшими оповещениями в официальных каналах.
По данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов за последний час введены в аэропортах Саратова, Пензы, Самары, Волгограда, Казани и Нижнекамска.