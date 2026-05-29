Красноярцев предупредили об опасности столбняка в дачный сезон

С наступлением лета традиционно растет риск бытовых травм — ссадин, порезов, заноз и проколов. Опасность могут представлять работы на даче, поездки на рыбалку, прогулки в лесу, а также катание на велосипедах, роликах и самокатах. В красноярском Роспотребнадзоре предупреждают: даже незначительная травма может привести к заражению столбняком.
Столбняк — опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Clostridium tetani. Она вырабатывает токсин, поражающий нервную систему. Заразиться можно при попадании в рану частиц почвы. Среди первых симптомов заболевания: тянущая или пульсирующая боль в области раны, повышенная потливость и раздражительность.
Позже у человека могут появиться нарушения глотания, спазмы жевательных и мимических мышц, судороги шеи и челюсти. В тяжелых случаях возможны спазмы дыхательной мускулатуры и остановка дыхания.
Со слов специалистов, единственным эффективным способом защиты от столбняка сегодня является вакцинация. Детей прививают в 3, 4,5 и 6 месяцев, затем проводят ревакцинацию в 18 месяцев, 6−7 и 14 лет. Взрослым рекомендуется повторять прививку каждые 10 лет.
При получении травмы красноярцам советуют как можно скорее промыть рану перекисью водорода и обратиться в поликлинику или травмпункт для обработки повреждения и экстренной профилактики заболевания.
