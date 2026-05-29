От «Семейки Адамс» до «Тихого Дона»: в Калининграде стартовал театральный фестиваль «Башня»

Стоит отметить, что некоторые отобранные для фестиваля спектакли весьма необычны. Особенность постановки «Тихий Дон» (16+) Санкт-Петербургского театра «Мастерская» заключается в том, что длится она аж восемь часов. Федоренко признался, что поначалу ему казалось, что это слишком долго. «Это спектакль не новый, он давно является визитной карточкой театра, — напомнил он. — Впервые я его увидел в 2014 году. Тогда еще подумал: “Что? Восемь часов? Как такое возможно?!” Потом решил: “Ну ладно. Первый акт отсижу и уйду”. Первый акт посидел и не ушёл, остался на второй акт. Думаю: “Хотя бы половину посмотрю и все же уйду”. Но в итоге я посмотрел весь спектакль, потому что он оказался действительно очень интересным. Те, кто посмотрят эту постановку, получат огромное удовольствие. Тем более второй антракт очень длинный, целый час, поэтому у всех будет время перекусить, отдохнуть».