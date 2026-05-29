От «Семейки Адамс» до «Тихого Дона»: в Калининграде стартовал театральный фестиваль «Башня»

В Калининграде 28 мая открылся VII театральный мультижанровый фестиваль «Башня» (от 6 + до18+), который продлится до 12 июня и объединит на сцене Калининградского областного драматического театра шесть известных коллективов из четырёх городов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Перми.
«Каждая “Башня” — она в каком-то смысле особенная, — отметил на пресс-подходе директор и художественный руководитель Калининградского драмтеатра Александр Федоренко. — В этом году фестиваль посвящён 80-летию Калининградской области и 150-летию Союза театральных деятелей. К выбору программы мы подошли более традиционно, она менее мультижанровая. Дело в том, что фестиваль “Башня” вошёл в Ассоциацию театральных фестивалей России и приобрел таким образом некий новый статус, поэтому для нас была важнее программа, посвящённая театру».
Зато была расширена география фестиваля. «Обычно к нам приезжают столичные театры из Москвы, Санкт-Петербурга. В этом году мы решили пригласить региональные театры — Тюменский Большой драматический театр, Пермский академический театр — это одни из лучших региональных театров на сегодняшний день», — подчеркнул худрук.
Александр Федоренко и Кристина Тихонова.
Стоит отметить, что некоторые отобранные для фестиваля спектакли весьма необычны. Особенность постановки «Тихий Дон» (16+) Санкт-Петербургского театра «Мастерская» заключается в том, что длится она аж восемь часов. Федоренко признался, что поначалу ему казалось, что это слишком долго. «Это спектакль не новый, он давно является визитной карточкой театра, — напомнил он. — Впервые я его увидел в 2014 году. Тогда еще подумал: “Что? Восемь часов? Как такое возможно?!” Потом решил: “Ну ладно. Первый акт отсижу и уйду”. Первый акт посидел и не ушёл, остался на второй акт. Думаю: “Хотя бы половину посмотрю и все же уйду”. Но в итоге я посмотрел весь спектакль, потому что он оказался действительно очень интересным. Те, кто посмотрят эту постановку, получат огромное удовольствие. Тем более второй антракт очень длинный, целый час, поэтому у всех будет время перекусить, отдохнуть».
Не менее необычен спектакль московского «Рэп-театра» «Преступление и наказание» (16+). Это реп-мюзикл, который зрители впервые увидели в 2022 году в рамках Театральной лаборатории ЗИЛ. «Театр — это не территория какого-то стандарта и шаблона, это территория смыслов, — высказал убеждение Федоренко,. — Что-то может нравиться, что-то не нравиться… Но как мы поступаем, когда покупаем в магазине колбасу, которая оказалась невкусной? Мы же не начинаем громить витрину с колбасой. Мы просто не заходим больше в этот магазин, не покупаем эту колбасу, выбираем что-то другое. Сравнение, может быть, не самое удачное, но оно мне кажется очень понятным». Сам Федоренко совсем не против рэп-спектаклей и не исключает, что нечто подобное может быть поставлено и в Калининграде.
Актер Тюменского драмтетра Александр Кудрин исполнил роль Гомеса в мюзикле «Семейка Адамс».
Открылся фестиваль «Башни» мюзиклом «Семейка Адамс» (12+), который представил коллектив Тюменского Большого драматический театра. Поставленный в 2021 году спектакль собрал немало наград. Он стал лауреатом Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» в сезоне 2020−2021 гг. в жанре «Оперетта/мюзикл», четырехкратным лауреатом Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» в 2022 году, вошел в шорт-лист премии «Звезда театрала — 2022» в номинации «Лучший музыкальный спектакль».
По словам заместителя директора Тюменского драмтеатра Кристины Тихоновой, такой успех стал для труппы во многом неожиданностью. «Это, конечно, был огромный риск, когда нам предложили поставить этот мюзикл, — призналась она. — Мы, конечно, можем спеть, но в целом мы же драматические артисты. А тут петь нужно практически весь спектакль, да еще и танцевать при этом! Когда начали работать, артисты через два-три дня стали приходить и говорить “Закрывайте, закрывайте. Нет-нет-нет!”. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Долго репетировали, и вот в итоге всё случилось».
Кристина Тихонова полагает, что спектакль в первую очередь о семейных ценностях «Он — о дружбе, о любви, о верности, о том, что нельзя обманывать, что нужно любить своих детей, нужно им доверять, — сказала она. — А детям нужно доверять родителям. Да, это странная семейка, но в ней очень правильные установки. Для нас большая честь открыть этот мультижанровый фестиваль, на котором представлены одни из лучших спектаклей в стране».
Кристина Тихонова обратила внимание, что Тюменский Большой драматический театр — единственный прокатчик бродвейского мюзикла в России. Музыка в спектакле — оригинальная, ни одна нота не была изменена. А вот текст был адаптирован для русскоязычного зрителя.
Исполнитель роли главы этого необычного семейства — Гомеса — Александр Кудрин, который, к слову, является председателем Тюменского отделения Союза театральных деятелей РФ, признался, что его персонаж близок ему по духу. «Гомес очень любит свою жену, боготворит своих детей и делает всё, чтобы его семье было хорошо, попадая при этом в какие-то неловкие ситуации, — сказал он. — Получается комедия положений».
По словам Александра, спектакль демострировался во многих городах, и публика везде принимала его очень тепло. Калининград в этом плане не стал исключением. Зал был заполнен до отказа, а потом зрители долго не опускали артистов со сцены. Спектакль действительно получился теплым, живым, временами очень смешным. Он мало напоминал известный американский фильм «Семейка Адамс» (16+) 1991 года выпуска. Сложилось впечатление, что он ближе по атмосфере к советской комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+). Во всяком случае, Гомес очень смахивал на героя Армена Джигарханяна. И костюмы у них одинаковые. В полосочку.
Текст: Кирилл Синьковский, фото: Геннадий Филиппович, Калининградский областной драматический театр.