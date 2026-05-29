40 килограммов гашиша и 13 лет колонии: в Калининграде осуждён крупный наркокурьер

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области совместно с коллегами из Калининградской областной таможни пресекли деятельность крупного наркокурьера. 38-летний житель региона Виталий Мокрицкий был задержан при попытке ввезти на территорию области и сбыть особо крупную партию гашиша.
В ходе досмотра легкового автомобиля злоумышленника оперативники изъяли наркотическое средство общим весом более 40 килограммов. Это количество квалифицируется как особо крупный размер, что предполагает максимально суровое наказание по закону.
Калининградский областной суд признал Мокрицкого виновным по двум тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Первая — контрабанда наркотических средств через таможенную границу в особо крупном размере. Вторая — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, принадлежащий осуждённому автомобиль конфискован в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.