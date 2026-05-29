40 килограммов гашиша и 13 лет колонии: в Калининграде осуждён крупный наркокурьер

Калининградский областной суд признал Мокрицкого виновным по двум тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Первая — контрабанда наркотических средств через таможенную границу в особо крупном размере. Вторая — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, принадлежащий осуждённому автомобиль конфискован в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.